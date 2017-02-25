2017-02-25 - 8:03 م

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مرآة البحرين: أطلقت صحيفة مرآة البحرين، إصداراً جديداً تحت عنوان «شهداء وطن»، عن الشهداء «عباس السميع، سامي مشيمع، وعلي السنكيس»، الذين أعدمتهم السلطات في 15 يناير/كانون الثاني الماضي.

والإصدار تم تدشينه في ذكرى مرور 40 يوماً على استشهادهم، وهو يحوي مقابلات وتقارير عن الشهداء الثلاثة وعائلاتهم، بالإضافة إلى أخبار تحكي التسلسل الزمني لما حدث منذ تفجير الديه في مارس/آذار 2014 حتى تنفيذ حكم الإعدام مطلع 2017.



