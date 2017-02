مارك أوين جونز: ثامن شاب بحريني مطلوب يقتل خلال محاولة اعتقاله… واتهامات بجريمة قتل مدبّرة

ترجمة مرآة البحرين

صباح أمس، توفي عبد الله العجوز البالغ من العمر 22 عامًا في النّويدرات. وذكرت وزارة الدّاخلية أنّه سقط عندما كان يحاول الفرار من مكان اعتقاله. اعتُقِل عبد الله في العام 2013 وحُكِم عليه بالسّجن مدى الحياة بعد اتّهامه بتورطه في أنشطة إرهابية بما في ذلك إصابة ثلاثة عناصر شرطة. هرب من سجن الحوض الجاف في العام 2016. وكعادتها، لم تشعر وزارة الدّاخلية بضرورة إعطاء الكثير من التّفاصيل، تاركة للناس التكهن بشأن السبب الفعلي لموت عبد الله.

من الضّروري الإشارة إلى أن عبد الله هو السّجين الهارب الرّابع الذي يلقى مصرعه بعد مواجهة مع وزارة الدّاخلية. وبحسب ما زُعِم فإن السّجناء الثّلاثة الآخرين قُتلوا في البحر في ظروف مثيرة للريبة. وكما يعرف الكثير من البحرينيين، من المهم دائمًا التساؤل حول الرواية الرّسمية في البحرين، حيث إن وزارة الدّاخلية كانت قد كذبت سابقًا بشأن التّعذيب الممنهج. لا يهدف هذا المقال للقول إن وزارة الدّاخلية لا تقول الحقيقة، لكن ليس هناك أدلة كافية تشير إلى تغير في ثقافة الشّرطة والثّقافة السّياسية. لذلك، فمن الشذوذ عدم مساءلة الرّواية الرّسمية (إلا إذا كنتم طبعا، مثل الترولز على حسابي في تويتر، تُسَرون لموت النّاس).

@marcowenjones 3 down, 7 to go

ترجمة التغريدتين:

مارك أوين جونز: #الشهيد_عبدالله_العجوز ارقد بسلام

جعفر جمال: رحل ثلاثة، و 7 سيرحلون

وفاة عبد الله

التّقارير الأصلية قالت إن عبد الله أصيب بطلق ناري، مع وجود تسجيل ( لعمته/خالته) تقول فيه إنه يوجد آثار لأعيرة نارية في الرأس والصدر. وتبدو هذه القصة غير صحيحة إذ إن صور الجثة لم تظهر أي آثار لأعيرة نارية. غير أنّه، من خلال صور جسده، هناك إصابة واضحة على الرأس والجبهة من الجانب الأيمن.

Images showing 21YO martyr Abdulla AlAjooz's head wounds after he was fatally shot by #Bahrain govt forces#الشهيد_عبدالله_العجوز #النويدرات pic.twitter.com/q0HA5UnONx