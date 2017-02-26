استثناء عاطلين من امتحانات شواغر وزارة التربية
2017-02-26 - 10:32 ص
مرآة البحرين: نشرت صحيفة البلاد المحلية، شكوى من عدد من العاطلين الجامعيين عن استثناء وزارة التربية والتعليم لهم بالاتصال الهاتفي لإعلامهم بتقديم امتحانات تحريرية لشغل وظائف سلك التدريس.
وأشاروا إلى أنهم توجهوا يوم أمس إلى مقر تقديم الامتحانات التحريرية في معهد الشيخ خليفة، وذلك لتقديم الامتحانات مع بقية المتقدمين للتوظيف، ولكن وزارة التربية والتعليم منعتهم لعدم إدراج أسمائهم في قائمة المتقدمين لطلب وظيفة معلم، إذ أنهم قاموا بوقفة احتجاجية بالقرب من المقر.
وقال عدد من المتقدمين للامتحان التحريري أن وزارة التربية والتعليم قامت بإعلامنا مساء يوم الجمعة بضرورة تقديم الامتحان التحريري لشغل وظائف سلك التدريس استعداداً لاستقبال العام الدراسي القادم 2017/2018".
ولفتوا إلى أن الكثير منهم تفاجأ بالإعلان عن تقديم الامتحان التحريري للتخصصات المطلوبة في أقل من 24 ساعة، مشيرين إلى أن الوقت كان ضيق ولم يسعهم للدراسة.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن فتح باب التقدم لشغل وظائف سلك التدريس بوزارة التربية والتعليم في ضوء الاحتياجات المبدئية واستعداداً لاستقبال العام الدراسي المقبل 2017 / 2018.
وقد استقبلت الوزارة طلبات التوظيف من يوم (الأحد) الموافق 12 فبراير 2017 واستمر إلى آخر يوم لتسلم الطلبات 22 فبراير 2017، بمركز استقبال المراجعين في المنامة.
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