﻿56 % من خريجي التمريض البحرينيين خلال 3 سنوات بلا عمل

2017-02-26 - 10:35 ص

مرآة البحرين: كشفت إحصائية قام بها ممرضون عاطلون أن 56 في المئة من الخريجين عاطلون عن العمل، في حين أن 30.2 في المئة يعملون كممرضين، و5 في المئة يعملون في أعمال أخرى في القطاع الصحي الخاص، و8.8 في المئة يعملون في أعمال أخرى.

وأكد عدد من الخريجين، خلال لقاء أجرته صحيفة الوسط، أن بعضهم أنهوا جميع إجراءات التوظيف حتى أن بعضهم حصل على رخصة مزاولة المهنة، إضافةً إلى أن بعضهم حصل على عقد العمل ووقّع عليه وكان ينتظر فقط اتصالاً من الوزارة يفيده بمكان التوظيف، إلا أن المفاجأة أنه لم يتلقَّ هذا الاتصال حتى بعد مرور عامين. وبث العاطلون شكواهم خلال اللقاء، فأغلبيتهم عاطلون عن العمل، وآخرون يعملون في وظائف مغايرة عن تخصصهم، إضافة إلى أن البعض يعملون في أعمال خاصة.