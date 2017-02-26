والدة المعتقل إبراهيم المقداد في عيد ميلاده: كبرت في المحنة أيها الطفل حتى وصلت العشرين

2017-02-26 - 11:25 ص

مرآة البحرين: نشر حساب معتقلي البلاد القديم، رسالة وجهتها والدة المعتقل ابراهيم المقداد بمناسبة عيد ميلاد ابنها الذي كان أول طفل يحاكم تحت قانون الإرهاب.

وفيما يلي نص الرسالة التي نشرتها أم ابراهيم :"حبيبي إبراهيم كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت راض بقضاء الله وقدره المكتوب".

ولدي الغالي أبارك لك عيدك العشرين، دخلت وأنت أصغر سجين يحاكم تحت قانون الإرهاب وعمرك 15 عامًا، لتمضي السنوات بين البسمة والمحنة وبين الأمل والصبر، حتى وصلت العشرين، كبرت أيها الطفل البرئ وكبرت أحلامك وأمانيك.

قرة عيني أحس بآلامك وآهاتك رغم الابتسامة البريئة، أعيش الغربة والظلم والظلام الذي أنت فيه.

حبيبي ولدي برهوم ستبقى طفلي المدلل الذي أشتاق إليه ويرافق مخيلتي كل لحظة.

صبرا جميلا والله المستعان وفرج الله عنك أيها الملاك الصغير.

وكانت محكمة بحرينية أصدرت حكماً بسجن ابراهيم المقداد لمدة 15 عاماً رغم أن عمره يبلغ أقل من 18 عاماً.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان تواجد حوالي 200 إلى 240 طفلاً في سن المدرسة اعتقلتهم السلطات وزجتهم في السجن.