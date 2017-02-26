البحرين: تظاهرات حاشدة عشية جلسة جديدة من محاكمة آية الله قاسم
2017-02-26 - 10:12 م
مرآة البحرين (خاص): تظاهر الآلاف في مناطق متفرقة من البحرين الأحد (26 فبراير/ شباط 2017) عشية جلسة جديدة من محاكمة الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وندد المتظاهرون باستمرار الحكومة في محاكمته على خلفية إدارته لفريضة الخمس الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي، محذرين من "مغبة ارتكاب أي حماقة جديدة".
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر مرسوما (يونيو/ حزيران الماضي) بإسقاط جنسية الشيخ قاسم، فيما قامت النيابة باتهامه بـ "غسيل الأموال" لإدارته أموال الفريضة الدينية.
واشتبك محتجون غاضبون مع قوات الحكومة في مناطق مختلفة بعد أن استخدمت قنابل الغاز والرصاص الانشطاري لتفريقهم.
إلى ذلك، أدى المئات الصلوات في ساحة الاعتصام بالدراز وفي المساجد التي فتحت أبوابه مساءً أمام المصلين الذين رددوا ابتهالات دينية تطلب السلامة للبحرين وللشيخ قاسم.
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