2017-02-26 - 10:32 م

مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين الأحد (26 فبراير/ شباط 2017) الحاخام الأمريكي مارفين هيير عميد ومؤسس مركز وزنثال ومتحف التسامح في لوس انجلوس، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وقال حمد بن عيسى إن ان بلاده ستبقى وطن الوسطية والاعتدال، وأنها تحتضن كل الديانات والمذاهب كأسرة واحدة.

ويواجه نظام الحكم في البحرين انتقادات منظمات دولية لانتهاكه المستمر لحقوق الغالبية الشيعية في البلاد، داعين الحكومة للسماح بتمثيل أكبر للشيعة في مؤسسات الدولة والسماح لهم بممارسة معتقداتهم بحرية.

من جهته قال الضيف الأمريكي، إن البحرين، بفضل الملك، تحتضن الجميع دون تمييز.