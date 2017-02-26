"الداخلية" تعلن عن إصابة 5 من عناصرها في تفجير قرب السجن المركزي في جو

2017-02-26 - 10:40 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية الأحد (26 فبراير/ شباط 2017) إن 5 من عناصرها أصيبوا في تفجير استهدف حافلتهم بالقرب من قرية جو القريبة من السجن المركزي في البحرين.

وقالت الداخلية في بيان "تعرضت حافلة لنقل الشرطة ، لتفجير إرهابي اليوم، على شارع الدرة باتجاه الجنوب ، ناجم عن قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد من رجال الشرطة، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، حيث تماثل اثنان للشفاء وحالة الثلاثة الآخرين مستقرة".

وكانت الداخلية قد ذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تعرض حافلة لنقل الشرطة لتفجير إرهابي بالقرب من قرية جو وإصابة 4 أفراد وحالتهم مستقرة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".