شرطي يلقى حتفه في حادث مروري وقع بالقرب من تفجير استهدف حافلة للشرطة

2017-02-26 - 11:28 م

مرآة البحرين: لقي شرطي في البحرين مصرعه الأحد (26 فبراير/ شباط 2017) في حادث مروري منفصل وقع على مقربة من تفجير استهدف حافلة للشرطة بالقرب من السجن المركزي.

وقالت صحيفة الوطن الحكومية إن الشرطى أحمد جاسم بوشرار تعرض لحادث مروري بسبب التفجير الإرهابي الذي وقع على شارع الدره.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إصابة 5 من عناصرها في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم، اليوم، بعبوة محلية الصنع.