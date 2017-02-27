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البحرين: قائد الجيش يكرم جنوداً مشاركين في الحرب على اليمن

قائد الجيش مكرما أحد الجنود المشاركين في الحرب على اليمن وإلى جانبه نجل الملك
قائد الجيش مكرما أحد الجنود المشاركين في الحرب على اليمن وإلى جانبه نجل الملك "ناصر"

2017-02-27 - 12:31 م

مرآة البحرين: كرم قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، جنوداً منتسبين لقوة دفاع البحرين، من المشاركين في الحرب على اليمن، المستمرة منذ ما يقرب العامين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية فإن قائد الجيش، مناباً من ولي العهد سلمان بن حمد، حضر حفل تكريم مجموعة "قوة الواجب الخاص/9"، المشاركة في الحرب على اليمن، وقام بتسليمهم "الأوسمة التقديرية التي منحها ملك البلاد لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص/‏9 التابعة لقوة دفاع البحرين؛ تقديرًا لهم على جهودهم"، ومشاركتهم في الحرب على اليمن.

 

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