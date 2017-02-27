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محكمة ترفض استئناف متهم وتؤيد سجنه 5 سنوات بتهمة حرق إطارات في سترة
مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في سترة (الأحد 26 فبراير 2017)
2017-02-27 - 12:32 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا باعتبار المعارضة الاستئنافية لبحريني كأن لم تكن، بعدما أدين في واقعة حرق إطارات والتجمهر في سترة وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
وتزعم السلطات أن المستأنف و3 متهمين آخرين قاموا في 15 يناير/كانون الثاني 2015 بوضع إطارات السيارات على الشارع الرئيسي بأحد شوارع سترة، وأضرموا فيها النيران، وبعد أن تدخلت قوات الشرطة وتمكنت من تفريقهم وفتحت الطريق، مدعية أنها توصلت إلى المتهمين عن طريق التحريات حيث اعترف المتهم الأول بارتكابه الواقعة واعترف على باقي المتهمين.
وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المعارض، وبحبس 3 آخرين لم يتموا الثامنة عشرة لمدة 3 سنوات أدينوا في نفس الواقعة، فطعن على الحكم بالاستئناف وتم تأييد الحكم فعارض ولم يحضر فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
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