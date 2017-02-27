الاستئناف تؤيد حبس متهم 5 سنوات بتهمة إغلاق طرقات والتجمهر في سترة

2017-02-27 - 12:39 م

مرآة البحرين: اعتبرت محكمة الاستئناف العليا المعارضة الاستئنافية لمدان في قضية تجمهر وشغب واعتداء على رجال أمن، كأن لم تكن لعدم مثوله في جلسات المعارضة، حيث قضت محكمة أول درجة بسجنه مع 9 آخرين لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن قرابة 70 شخصاً من المتجمهرين خرجوا في 16 أغسطس/آب 2014 خرجوا إلى الشارع العام بسترة، وقاموا بإغلاق الطرقات بالحواجز الحديد والكتل الإسمنتية والأخشاب والطابوق، وعندما توجهت الشرطة إليهم، هاجمها المتجمهرون بإلقاء عبوات «المولوتوف» والحجارة والأسياخ الحديد ومسامير وقطع حديد وأثناء ذلك أطلق أحدهم النار من بندقية شوزن أصابت شرطي في رقبته.

وتوصلت السلطات لعشرة متهمين عن طريق التحريات، وأسندت النيابة العامة إليهم أنهم في 16 أغسطس/آب 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم منتسب من الأمن العام، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف».