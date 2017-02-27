رويترز: إصابة أربعة من‭ ‬الشرطة البحرينية في هجوم على حافلة

حادث مروري وقع بين مركبة شرطة وسيارة مدنية بالقرب من الحافلة التي تعرضت للانفجار

2017-02-27 - 12:42 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية البحرينية على موقع تويتر إن حافلة كانت تقل رجال شرطة تعرضت "لتفجير إرهابي" في البحرين يوم الأحد.

وأضافت "تعرضت حافلة لنقل الشرطة لتفجير إرهابي بالقرب من قرية جو وإصابة أربعة أفراد وحالتهم مستقرة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها."

وتزايد الغضب في صفوف المعارضة التي يغلب عليها الشيعة ضد النظام الملكي الذي يهيمن عليه السنة هذا العام بعد إعدام ثلاثة رجال في يناير/كانون الثاني عقب إدانتهم في تفجير دام وقع عام 2014 ضد رجال شرطة.

وقُتل شرطيان في هجومين منفصلين لمسلحين في نفس الشهر وقالت قوات الأمن هذا الشهر إنها قتلت ثلاثة هاربين في تبادل لإطلاق النار في البحر أثناء محاولتهم الهروب إلى إيران.

وتشن جماعات شيعية مسلحة تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية على قوات الأمن منذ أن قمعت الحكومة احتجاجات "الربيع العربي" في 2011 في البحرين بمساعدة دول عربية خليجية مجاورة.

وتقول المعارضة إنها تسعى إلى تحقيق مزيد من التمثيل في الحكومة بالسبل السلمية ولكن الحكومة تتهمها بالمساعدة في إثارة أعمال العنف بمساعدة من إيران.