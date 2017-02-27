الاستئناف: السجن سنتين و3 سنوات لعشرة متهمين في قضية تجمهر بكرانة

2017-02-27 - 12:53 م

مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة 10 مستأنفين بين 3 سنوات وسنتين، بدلا من 5 سنوات وثلاث سنوات.

وقد قضت المحكمة بتعديل عقوبة 5 مستأنفين من سجنهم 5 سنوات الى 3 سنوات، وتعديل عقوبة 5 آخرين من 5 سنوات إلى سنتين بقضية تجمهر بكرانة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن 5 سنوات لستة متهمين، والحبس 3 سنوات لخمسة آخرين في قضية تجمهر بكرانة وحرق إطارات على شارع البديع العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الأحد عشر أنهم في 23 سبتمبر/أيلول 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية أشعلوا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وعرضوا وآخرون عمدا وسائل النقل الخاصة للخطر.