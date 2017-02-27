14 مارس الحكم في قضية الزعيم الروحي للشيعة في البحرين آية الله قاسم

2017-02-27 - 1:11 م

مرآة البحرين: حجزت المحكمة الكبرى الجنائية قضية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين، آية الله قاسم، للحكم في 14 مارس/آذار المقبل.

وتتهم السلطات آية الله قاسم، ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس، وعضو مكتبه ميرزا الدرازي، باكتساب أموال دون ترخيص وغسلها، بسبب ممارستهم فريضة الخميس الخاصة بالطائفة الشيعية.

وخلال جلسة اليوم (الإثنين 27 فبراير/شباط 2017) طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبة بحق قاسم ومن معه، فيما طالب محام منتدب من وزارة العدل للدفاع عن الشيخ المحروس بالبراءة أصلياً، واحتياطياً بوقف سير القضية وإحالتها للمحكمة الدستورية، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة.

وطوال فترة محاكمته، لم يحضر آية الله قاسم المحاكمة، ولم ينيب أي محام للدفاع عنه، فيما تم جلب الشيخ المحروس للمحكمة بالقوة، إبان سجنه في قضية تجمهر، وتم ندب محامي عنه، خلافاً لرغبته.