صور: السلطات تسلم عائلة الشهيد سامي مشيمع متعلقاته

أم الشهيد سامي مشيمع تجلس وأمامها متعلقات ابنها الذي أعدمته السلطات في 15 يناير الماضي

2017-02-27 - 1:28 م

مرآة البحرين: سلمت السلطات البحرينية (الإثنين 27 فبراير/شباط 2017)، عائلة الشهيد سامي مشيمع، متعلقاته، وذلك بعد مضي حوالي شهر ونصف على إعدامه.

وكانت السلطات أعدمت الشهيد سامي مشيمع، إلى جانب كل من الشهيد عباس السميع والشهيد علي السنكيس في 15 يناير/كانون الثاني 2017.

وأظهرت صور نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي والدة الشهيد سامي مشيمع إلى جانب بعض من متعلقاته، والتي هي عبارة ملابس، قبعة، خاتم، مفاتيح، بطاقة الشهيد الشخصية وبطاقة تعبئة هاتف.

وكانت محكمة التمييز البحرينية أيدت أحكام الإعدام بحق الثلاثة بعد إدانتهم بتفجير الديه الذي راح ضحيته 3 شرطه بينهم ضابط إماراتي، على الرغم من الجهات الحقوقية التي قالت أن المحاكمة افتقدت لأبسط معايير العدالة، وأن المتهمين تعرضوا للتعذيب.