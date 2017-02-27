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البحرين وظفت أكثر من 4 آلاف أجنبي منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية 2011
2017-02-27 - 3:19 م
مرآة البحرين: ونقلت صحيفة الوسط أرقام عن الديوان، المسؤول عن التوظيف في وزارات وهيئات الحكومة، تؤكد أن العام 2013 شهد توظيف أعلى عدد من الأجانب بلغ 1212 موظفا أجنبيا، فيما كان نصيب العام 2016 الأقل بـ 147 موظفا.
وزادت الحكومة من سياساتها في حرمان الشيعة من العمل في القطاع الحكومي منذ العام 2011 بعد اندلاع احتجاجات واسعة سعت لوضع حد لاستفراد عائلة آل خليفة بالسلطة.
ولا تشمل الأرقام المعلنة التوظيف في المؤسسات الأمنية والعسكرية، حيث يعتقد أن البحرين لجأت لتوظيف الآلاف من الباكستانيين والأردنيين لمواجهة الانتفاضة.
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