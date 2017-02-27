البحرين: رئيس الوزراء يتجه إلى قطر غدا وولي العهد يزور الكويت

2017-02-27 - 4:12 م

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة سيتوجه غدا الثلاثاء (28 فبراير/ شباط 2017) إلى قطر يلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت الوكالة أن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة سيتجه للكويت.

وتسعى البحرين للحصول على مزيد من الدعم المالي من جيرانها الخليجيين لمواجهة الضغوطات التي تمر بها جرّاء الأزمة السياسية وتراجع أسعار النفط.

وأقرت دول الخليج برنامجا لدعم البحرين بـ 10 مليارات دولار العام 2011، وفي الوقت الذي تلتزم فيه الإمارات والكويت وإلى حد كبير السعودية بدفع الحصص التي تعهدت بها إلا أن قطر تتخلف عن المشاركة في برنامج الدعم.