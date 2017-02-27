المعتقل الموسوي يعرض على المستشفى بشكل دوري خوفا من موته

2017-02-27 - 8:10 م

مرآة البحرين (خاص): ذكرت معلومات أن المعتقل السيد علوي الموسوي يتم نقله بشكل دوري للمستشفى خوفا من وفاته وللتأكد من قدرته على تحمّل المزيد من التعذيب، مشيرة إلى أن التحقيقات الجنائية (المخابرات) تريد توقيعه على اعترافات تدين الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم.

والموسوي المعتقل منذ 126 يوما، كان يرافق الشيخ قاسم بشكل مستمر، وأكدت المعلومات أن التحقيقات تتركز على انتزاع اعترافات تدين قاسم الذي تحاكمه السلطات بتهمة إدارته لفريضة الخمس الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي.

وكانت السلطات قد اعتقلت الموسوي (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، ومنذ ذلك الحين لم يسمح له بلقاء عائلته أو محامي، ولم توجه له السلطات اتهامات رسمية لحد اليوم.وبيّنت المعلومات أن الموسوي يعاني من شلل نصفي جرّاء جلسات التعذيب القاسية التي تعرض لها في مبنى المخابرات، إلا أنه يرفض التوقيع على أي إفادات.

وقالت مصادر متابعة لقضية السيد الموسوي إنها تعتقد أن لجنة البحث والتحري التابعة للجنة المشتركة بين الأجهزة الأمنية الرئيسية الأمن والجيش والحرس الوطني أشرفت على عملية اعتقاله والتحقيق معه.