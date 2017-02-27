زيد بن رعد يحذر الساسة المتهورين من مخاطر القضاء على حقوق الإنسان

2017-02-27 - 10:10 م

مرآة البحرين: ذكّر المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، القادة السياسيين الذين يشنون حملات اليوم ضد حقوق الإنسان العالمية أو يهددون بالانسحاب من المعاهدات الدولية أو الإقليمية والمؤسسات الداعمة له، بما حققه العالم على مدى سبعة عقود - وبما ستخسره البشرية إذا نجحت تهديداتهم في القضاء على حقوق الإنسان العالمية.

وفيما تنعقد الدورة العادية الرابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة من مخاطر اعتبار حقوق الإنسان أمرا مفروغا منه. وقال إنه "لا يمكن السماح للساسة المتهورين، بوضع حقوقنا وحقوق الآخرين ومستقبل كوكبنا، جانبا"

وأضاف "وضعت حقوق الإنسان في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ليس في آخرها أو كركيزة ثالثة أو زيادة أدبية. كانت هناك. جاءت في المرتبة الأولى. كان يُنظر إلى حقوق الإنسان كشرط انطلاق ضروري، لأنه في يوم 26 من حزيران/يونيو 1945، يوم التوقيع على الميثاق، قَتْلُ البشر على نطاق غير معروف حتى يومنا هذا، كان قد وصلَ للتو إلى نهايته".

وشبه زيد حقوق الإنسان بتنفس الهواء، والحاجة إلى الأوكسجين.

وفي إشارة إلى المسيرات الشعبية التي جرت في كانون الثاني/يناير في الولايات المتحدة وحول العالم، أعرب زيد عن فخره بمشاركة موظفيه فيها، مضيفا أنه وغيره من نشطاء حقوق الإنسان "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" فيما هناك الكثير الذي قد يخسره العالم.