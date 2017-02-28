السجن 3 و5 سنوات لخمسة متهمين بوضع قنبلة وهمية في الديه

2017-02-28 - 9:46 ص

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الرابعة بسجن 5 بين 3 و5 سنوات بقضية وضع جسم محاك للمتفجرات في الديه.

وأدانت المحكمة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات ومصادرة المضبوطات.

وبخصوص حيثيات الحكم ذكرت المحكمة بخصوص تخفيف العقوبة عن 3 متهمين، بأن المتهمين الأول والثالث والخامس جاوزوا 15 عاما لكنهم لم يتموا 18 عاماً، ومن ثم فإنه قد توافر بحقهم عذر مخفف.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 14 أغسطس/ آب2016 قاموا ومتهم حدث وآخرون مجهولون بوضع نموذج محاك لأشكال المتفجرات في الطريق العام، واشتركوا ومتهم حدث في تجمهر أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام.