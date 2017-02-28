السجن 5 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية في جدعلي

إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في جدعلي من قبل محتجين (14 فبراير 2017)

2017-02-28 - 10:04 ص

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن متهمين (اثنين) لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات بقضية وضع نموذج محاكٍ لأشكال المتفجرات بمنطقة جدعلي.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهما في 25 أبريل/ نيسان 2016 وضعا وآخرين مجهولين بمكان عام نموذجاً محاكٍ لأشكال المتفجرات

وتدعي السلطات أن بلاغاً ورد إليها عن وجود جسم يشبه المتفجرات على شارع 77 بجدعلي فانتقل للمكان وتم التعامل مع الجسم من قبل فرقة التدخل السريع وقال شاهد آخر إن الكاميرات الأمنية بأحد المحلات تبين من خلالها وجود متهمَين نزل أحدهما من سيارة تبين أنها ملك لوالد المتهم 2 ووضع الجسم الوهمي ولاذا بالفرار.