وزير الداخلية الإماراتي يتفقد القوات الإماراتية في البحرين

2017-02-28 - 12:29 م

مرآة البحرين: نقلت صحيفة الوسط المحلية عن وكالة الأنباء الاماراتية خبر تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب عناصر قوات الامارات ضمن قوة "واجب أمواج الخليج" في البحرين، ونقل لهم تحيات رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار الخبر أن بن نهيان اطمأن أثناء زيارته للقوة مساء أمس الاثنين (27 فبراير 2017) على أحوال المنتسبين من أبناء الوطن وتبادل الأحاديث معهم، مؤكداً "أن هذه الكوكبة تمثل بلادنا خير تمثيل فهم سفراء الحق والخير والسلام". وقال "إن قوى الشر والإرهاب الذي أطل برأسه في سلسلة الجرائم والتفجيرات الأخيرة على أرض مملكة البحرين الشقيقة لن يزيدنا إلا عزيمةً وإصراراً على مواجهته بحزم فأمن خليجنا واحد. وأكد "الحرص على سلامة أفراد قواتنا أينما حلوا ليعودوا إلى وطنهم سالمين مظفرين فهم محط فخرنا واعتزازنا جميعاً وهم جنود الحق والعدل في كل مكان". بحسب تعبيره.

كان وزير الداخلية الإماراتي وصل البحرين عصر أمس (الاثنين) وكان في استقباله في المطار نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وعدد من المسئولين.