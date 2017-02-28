رموز المعارضة يمتنعون عن الزيارات العائلية احتجاجا على تقليصها لنصف ساعة

2017-02-28 - 7:11 م

مرآة البحرين: قال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان الثلاثاء (28 فبراير/ شباط 2017) إن رموز المعارضة قرروا الامتناع عن الزيارات العائلية احتجاجا على قرار سلطات السجن تقليص مدتها من ساعة إلى نصف ساعة.

وامعانا في التضييق على المعتقلين، قررت سلطات سجن جو المركزي تقليص مدة الزيارة، وحرمان الرموز المعتقلين من الزيارة الخاصة للزوجات.

ومنذ إعدام 3 معارضين (عباس السميع، سامي مشيمع وعلي السنكيس) يشتكي المعتقلين السياسيين في السجن من زيادة المضايقات التي تمارسها السلطات بحقهم.