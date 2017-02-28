بحرين ووتش: نصف مليون دولار كلفة قطع الانترنت عن الدراز

2017-02-28 - 10:48 م

مرآة البحرين: قدّرت منظمة بحرين ووتش كلفة قطع خدمات الانترنت عن الدراز بحوالي 500 ألف دولار، مشيرة إلى أن شركات الاتصالات تقوم بالتشويش و قطع خدمة الانترنت بشكل يومي و متعمد من الساعة السابعة مساء حتى الواحدة صباحا، استنادا لتحقيقات أجرته المنظمة أغسطس/ آب الماضي.

المنظمة قالت، اليوم، إن الشركات تقوم بتعطيل أبراج الاتصالات والتشويش على الخطوط الثابتة بنسبة 90٪، وذكرت أنها أرسلت بالتعاون مع منظمات أخرى رسالة لهيئة تنظيم الاتصالات لكنها لم تتلق رداً بعد.

وقدرت المنظمة كلفة قطع الانترنت المتعمد على الزبائن بأكثر من ٢١٠ ألف دينار (أكثر من نصف مليون دولار أمريكي) من جيوب الزبائن، بعد أكثر من 250 يوما من حصار الدراز.

وبالرغم من الحصار الذي تولد عنه قطع خدمة الانترنت بشكل يومي، مازالت تجبر شركات الاتصالات الأهالي على دفع القيمة المادية لمجمل الخدمة بينما يتم توفيرها بشكل متقطع وتفرض غرامات مالية كبيرة في حال التأخير عن الدفع أو محاولة قطع الخدمة وذلك يختلف من شركة إلى أخرى اعتماداً على مدة العقد.

وكانت المنظمة قد قامت بعملية حسابية لتقدير التكاليف والخسائر في تقرير سابق بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بعد مضي 135 يوما وكان مجمل المبلغ الذي يدفعه الأهالي يفوق الـ 100 ألف دينار.

وبدأت الحكومة البحرينية منذ (23 يونيو/ حزيران 2016) تضييق الخناق على الدراز بعد اعتصام المئات حول منزل الزعيم الديني الأعلي آية الله الشيخ عيسى قاسم احتجاجا على تجريده من الجنسية.