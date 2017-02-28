قطر والبحرين تتفقان على الإسراع بخطى التنسيق... وولي العهد في الكويت: لدفع التعاون الاقتصادي
2017-02-28 - 11:48 م
مرآة البحرين: اتفق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة على "أهمية الإسراع بخطى التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات".
وأكد الجانبان في الدوحة "أن المجال مفتوح أمام دخول مجالات جديدة إلى منظومة التعاون الثنائي".
أما ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الذي وصل الكويت في زيارة متزامنة، فقد استعرض مع ولي العهد الكويتي دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة (...) على الصعد الاقتصادية والتنموية.
وتسعى البحرين للحصول على مزيد من الدعم المالي من جيرانها الخليجيين لمواجهة الضغوطات التي تمر بها جرّاء الأزمة السياسية وتراجع أسعار النفط.
وأقرت دول الخليج برنامجا لدعم البحرين بـ 10 مليارات دولار العام 2011، وفي الوقت الذي تلتزم فيه الإمارات والكويت وإلى حد كبير السعودية بدفع الحصص التي تعهدت بها إلا أن قطر تتخلف عن المشاركة في برنامج الدعم.
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