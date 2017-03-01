لا موازنة لمشروع شرق سترة الإسكاني... وعدم إدراجه على قائمة المارشال الخليجي

2017-03-01 - 3:28 م

مرآة البحرين (خاص): أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مشروع شرق سترة الإسكاني غير مدرج ضمن مشروعات المارشال الخليجي، مشيرا إلى عدم توفر الميزانيات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وأقرت قمة خليجية العام 2011 بعد اندلاع انتفاضة شعبية واسعة في البحرين مشروع مارشال خليجي بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة البحرين على تهدئة الاحتجاجات.

ونقلت صحيفة الوطن الحكومية عن الحمر تأكيده "عدم توفر الميزانيات المطلوبة لدى الوزارة لتنفيذ مشروع شرق سترة الإسكاني"، لافتاً إلى أن بنك الإسكان يعمل مع القطاع الخاص للبحث عن حلول لتنفيذ المشروع.

وأضاف الوزير "نعمل بكل جهد على مشروع مدينة شرق سترة ونحاول الحصول على التمويلات المطلوبة للمشروع ومتى توفرت هذه التمويلات سينطلق المشروع ليلتحق بمشاريع المدن الكبرى".

نافياً أن يكون مشروع شرق سترة الإسكاني مدرج ضمن إحدى مراحل برنامج التمويل الخليجي.

وتخصص البحرين ودول الخليج أموال المارشال لمشروعات كبيرة في الجنوبية والحد ذات الغالبية المؤيدة للحكومة، بينما يتم حرمان المناطق ذات الثقل المعارض من المشروعات.

وقامت السعودية بتخصيص موازنات لمشروع إسكان الجنوبية (1560 وحدة) والرملي (1247 وحدة)، فيما تقوم الإمارات بتمويل بناء (1500 وحدة) في مشروع شرق الحد> إضافة لمشروعات في جو وعسكر.