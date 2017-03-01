الاستئناف تؤيد السجن 5 سنوات لمتهم بالتجمهر في الجفير

2017-03-01 - 3:40 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا، باعتبار معارضة متهم كان لم تكن لعدم حضوره جلسة المحاكمة، وهو محكوم بالسجن 5 سنوات بقضية تجمهر وشغب بمنطقة الجفير.

وأسندت النيابة العامة له أنه في 2 أغسطس/ آب 2014، أولاً: أشعل عمداً وآخرون مجهولون حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثاً: عرّض وآخرين مجهولين عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.

وتزعم السلطات أن المتهم وآخرون عند الساعة الخامسة مساءً في 2 أغسطس/آب 2014 تجمهروا بمنطقة الجفير وقاموا بإغلاق الشارع المحاذي للسفارة الصينية بالحجارة، ووضعوا حاويتين للقمامة وإطارين في منتصف الشارع، وتعطيل حركة السير وسكب البنزين وإشعال النار فيها وسكب الزيت على الشارع، وعند حضور الشرطة هربوا وعاد منهم فقط 8 إلى 10 أشخاص وبعد ملاحقتهم تمكن الشرطي من القبض على المتهم.