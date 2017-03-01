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في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أمريكا ... ملك البحرين يشيد بسياسات ترامب
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون
2017-03-01 - 3:43 م
مرآة البحرين: أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون.
ووفق وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، فإن الملك أكد خلال الاتصال "عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين"، معرباً عن تطلعاته في تطوير وتعزيز العلاقات في المجالات كافة بين البلدين.
ووفق الوكالة فإن تيليرسون أكد على أن البحرين "تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة"، وأضافت أن الأخير أشاد "بالتطور والانفتاح السياسي في البحرين".
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