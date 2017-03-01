الاستئناف: السجن 7 سنوات لمتهم بإتلاف سيارة شرطة في عالي

2017-03-01 - 3:47 م

مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة من سجن متهم 15 سنة الى 7 سنوات بواقعة تفجير وإتلاف سيارة شرطة بمنطقة عالي.

وتزعم السلطات أن المتهم الأول صنع العبوة المتفجرة في (مطلع شهر أغسطس) وأخفاها في إحدى المزارع، وعندما علم أن البعض سيقوم بالتجمهر في شارع 71 اتفق مع المتهم الثاني على تفجيرها، وقاما في 29 أغسطس/آب 2013 بجلبها في ساحة ترابية في الشارع المذكور، وقام المتجمهرون بقذف دوريات الشرطة المتمركزين قرب المكان بـ (المولوتوف) والكر عليهم ثم الفر لاستدراجهم إلى مكان زراعة العبوة المتفجرة، حال قيام المتهم الثاني بالتواصل مع الأول هاتفيا ونقل حركات الشرطة له ومدى اقترابهم من العبوة، وما إن اقتربوا منها حتى قام المتهم الأول بتفجيرها من خلال الاتصال بالهاتف النقال الموصول بها فانفجرت ووقعت تلفيات بسيارة دورية الشرطة.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين من خلال التحريات.