تأييد السجن 6 أشهر لمتهم بالتجمهر وحرق إطارات في سلماباد

2017-03-01 - 3:48 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا، حبس متهم 6 أشهر في قضية تجمهر وحرق إطارات بسلماباد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الراببعة قضت بمعاقبة 3 متهمين في القضية بالحبس لمدة 6 أشهر مراعاة لظروف الدعوى وملابساتها.

وتزعم السلطات أنه في 7 أبريل/نيسان 2016 وعند الساعة الخامسة وخمسين دقيقة صباحاً قام المتهمون وآخرين مجهولين بوضع عدد 5 إطارات على شارع 12 في سلماباد وأضرموا النار فيها ولاذوا بالفرار.

وتدعي السلطات أنها توصلت إلى المتهمين عن طريق التحريات، وأن المتهم الأول بعد اعتقاله، اعترف على نفسه وعلى باقي المتهمين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.