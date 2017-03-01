السجن 3 و5 سنوات لستة متهمين بوضع قنبلة وهمية في سلماباد

2017-03-01 - 3:50 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهمين لمدة 3 سنوات وسجن 4 متهمين لمدة 5 سنوات، بقضية إشعال حريق ووضع نموذج محاك للمتفجرات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 13 فبراير/ شباط 2014، أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في الاطارات، تنفيذا لغرض ارهابي، ووضعوا في مكان عام هيكلا محاكيا للمتفجرات تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالامن العام.

وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين مجهولين، اتفقوا فيما بينهم على الخروج في مسيرة، بهدف القيام بأعمال شغب في منطقة سلماباد، وتجمعوا في مقبرة سلماباد، حيث كانوا محرزين عددا من الإطارات ودبة بترول وهيكلا محاكيا للمتفجرات، وأغلقوا الشوارع الداخلية في سلماباد بالأخشاب وحاويات القمامة، وتوجهوا إلى الشارع العام، وقاموا بوضع إطارات وحرقها، والمتهم الثاني وضع الجسم الوهمي في الطريق وفروا هاربين.