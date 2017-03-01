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الاستئناف تقضي بالحبس سنة ضد 4 متهمين في قضية تجمهر بالبرهامة

محتجون يغلقون الشارع الرئيسي في البرهامة بالإطارات المحترقة (30 أكتوبر 2015)
محتجون يغلقون الشارع الرئيسي في البرهامة بالإطارات المحترقة (30 أكتوبر 2015)

2017-03-01 - 4:30 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس 4 متهمين لمدة سنة بدلا من 3 سنوات بقضية تجمهر وحرق.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضت بالحبس 3 سنوات لأربعة متهمين بالتجمهر وإضرام النار في خزانين للماء بمنطقة البرهامة عما أسند إليهم للارتباط، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولا: أشعلوا عمدا وآخر مجهول حريقا في المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق، وكان من شأن ذلك تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر. ثانيا: اشتركوا وآخر مجهول في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه الاخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

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