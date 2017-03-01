السجن 3 و5 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية على شارع البديع

2017-03-01 - 4:41 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الرابعة، متهما بالسجن لمدة 5 سنوات وآخر لمدة 3 سنوات للارتباط، ومصادرة المضبوطات، بقضية حرق ووضع محاك للمتفجرات وحيازة مولوتوف على شارع البديع.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها، إن المتهم الأول قد بلغ الخامسة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشر بتاريخ ارتكاب الواقعة، ما يتعين معه إعمال العذر المخفف عملا بالمادتين 70/71 عقوبات.

كانت النيابة وجهت لهما أنهما في 10 يونيو/ حزيران2016، أشعلا وآخران مجهولان حريقا في عدد من الإطارات على شارع البديع العام بمنطقة مقابة، وكان تنفيذا لغرض إرهابي، وأنهما وضعا وآخران مجهولان بمكان عام نموذجا محاكيا لاشكال المتفجرات، تنفيذا لأغراض إرهابية، وأنهما حازا وأحرزا وآخران زجاجات مولوتوف بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.