2017-03-01 - 4:43 م

مرآة البحرين: حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي مساء أمس الثلثاء تاريخ 25 مايو/ أيار 2017 للحكم في قضية الإعلامية نزيهة سعيد بالعمل من دون ترخيص.

ووجهت النيابة العامة لسعيد أنها في غضون 9 أبريل/ نيسان 2016 مارست العمل الإعلامي كمراسلة (لإذاعة أجنبية/ مونت كارلو الدولية)، على رغم انتهاء ترخيصها.

وقد حضر المحامي حميد الملا عن الإعلامية نزيهة سعيد الذي تقدم بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكلته. وقد دفع الملا بانعدام المخالفة وعدم توافر أركانها، إذ قال أن موكلته تمتلك ترخيصاً من الوزارة المختصة، سابقاً على المخالفة المنسوبة إليها . وتابع أن الثابت بالأوراق قيام موكلته بتقديم طلب تجديد ذلك الترخيص قبل انتهائه بيوم واحد.

كما دفع الملا بانعدام جواز تطبيق القرارات والقوانين بأثر رجعي، وبين الملا أن الثابت أن الترخيص ينتهي في 31 مارس/ آذار 2016 وأن موكلته قامت بتقديم طلب التجديد في اليوم السابق وأن الوزارة المعنية لم تصدر قرارها برفض التجديد، الا بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2016.