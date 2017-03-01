» أخبار
بعد شهرين ونصف من آخر مكالمة هاتفية… اتصال قصير من سيد علوي لثمان دقائق فقط
وقفة تضامنية مع سيد علوي أمام منزله (أرشيف)
2017-03-01 - 5:48 م
مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل سيد علوي سيد حسين أنها تلقت اتصالا هاتفيا قصيراً منه مساء الثلثاء 28 فبراير/شباط 2017 بعد أكثر من 120 علي اعتقاله، حيث لم تمكن لا العائلة ولا محاميه من لقائه بشكل مباشر.
وفي بيان للعائلة (الأربعاء 1 مارس/آذار 2017) أوضحت أن الاتصال القصير لم يتجاوز 8 دقائق، حيث تحدث مع والدته، وزوجته وابنه، وأبلغ الجميع تحياته، وطلب منهم الدعاء له.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-03-01رئيس الوزراء وولي العهد يعرضان نتائج زياراتهما الخليجية على الملك
- 2017-03-01تعرض سيارات مشاركين في ندوة بجمعية "وعد" للتخريب
- 2017-03-01المعتقل سيد فاضل سيد عباس يجري اتصالاً بعائلته بعد انقطاع دام 87 يوماً
- 2017-03-0125 مايو المقبل الحكم على الصحافية نزيهة سعيد في قضية "العمل من دون ترخيص"
- 2017-03-01السجن 3 و5 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية على شارع البديع
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus