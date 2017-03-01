بعد شهرين ونصف من آخر مكالمة هاتفية… اتصال قصير من سيد علوي لثمان دقائق فقط

2017-03-01 - 5:48 م

مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل سيد علوي سيد حسين أنها تلقت اتصالا هاتفيا قصيراً منه مساء الثلثاء 28 فبراير/شباط 2017 بعد أكثر من 120 علي اعتقاله، حيث لم تمكن لا العائلة ولا محاميه من لقائه بشكل مباشر.

وفي بيان للعائلة (الأربعاء 1 مارس/آذار 2017) أوضحت أن الاتصال القصير لم يتجاوز 8 دقائق، حيث تحدث مع والدته، وزوجته وابنه، وأبلغ الجميع تحياته، وطلب منهم الدعاء له.