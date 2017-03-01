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بعد شهرين ونصف من آخر مكالمة هاتفية… اتصال قصير من سيد علوي لثمان دقائق فقط

وقفة تضامنية مع سيد علوي أمام منزله (أرشيف)
وقفة تضامنية مع سيد علوي أمام منزله (أرشيف)

2017-03-01 - 5:48 م

مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل سيد علوي سيد حسين أنها تلقت اتصالا هاتفيا قصيراً منه مساء الثلثاء 28 فبراير/شباط 2017 بعد أكثر من 120 علي اعتقاله، حيث لم تمكن لا العائلة ولا محاميه من لقائه بشكل مباشر.

وفي بيان للعائلة (الأربعاء 1 مارس/آذار 2017) أوضحت أن الاتصال القصير لم يتجاوز 8 دقائق، حيث تحدث مع والدته، وزوجته وابنه، وأبلغ الجميع تحياته، وطلب منهم الدعاء له.

 

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