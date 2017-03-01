المعتقل سيد فاضل سيد عباس يجري اتصالاً بعائلته بعد انقطاع دام 87 يوماً

وقفة تضامنية مع سيد فاضل سيد عباس المختفي قسرياً منذ أكثر من 150 يوما

2017-03-01 - 6:05 م

مرآة البحرين: تلقت عائلة المعتقل فاضل السيد عباس اتصالا منه اليوم بعد 152 يوما من اختفائه قسريا، وبعد مرور 87 يوما على آخر اتصال هاتفي أجراه بعائلته.

ولم تتمكن العائلة من لقاء ابنها سيد فاضل منذ اعتقاله، حيث لا تعلم مكان احتجازه، كما لم يمكن محاميه من رؤيته أيضاً.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش الاختفاء القسري الذي يتعرض له سيد فاضل، وسيد علوي، وطالبت الجهات الرسمية بالكشف عن مكان احتجازهما والتهم الموجهة إليهما.