2017-03-01 - 11:16 م

مرآة البحرين: تعرضت سيارات عدد من المشاركين في ندوة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017) للاعتداء من قبل مجهولين.

وأقامت وعد مساء اليوم فعالية بمناسبة ذكرى انتفاضة مارس.

وقال أمين عام الجمعية السابق رضي الموسوي إن "رسالة التحريض ضد وعد وصلت الليلة بتكسير زجاج وعطب اطارات وتخريب مجموعة من سيارات ضيوف فعالية الاحتفال لانتفاضة مارس".