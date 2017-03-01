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رئيس الوزراء وولي العهد يعرضان نتائج زياراتهما الخليجية على الملك

2017-03-01 - 11:33 م

مرآة البحرين: عرض رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة نتائج زياراتهما الخليجية على الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان رئيس الوزراء قد قام بزيارة لقطر فيما زار ولي العهد الكويت.

وتسعى البحرين للحصول على مزيد من الدعم المالي من جيرانها الخليجيين لمواجهة الضغوطات التي تمر بها جرّاء الأزمة السياسية وتراجع أسعار النفط.

وأقرت دول الخليج برنامجا لدعم البحرين بـ 10 مليارات دولار العام 2011، وفي الوقت الذي تلتزم فيه الإمارات والكويت وإلى حد كبير السعودية بدفع الحصص التي تعهدت بها إلا أن قطر تتخلف عن المشاركة في برنامج الدعم.

 

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