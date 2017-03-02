«فيديو» عبداللهيان: حكام البحرين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات وهم بالكامل تحت سيطرة السعودية

2017-03-02 - 11:11 ص

مرآة البحرين: قال مساعد رئيس مجلس النواب الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان أن ملك البحرين كان بإمكانه إقامة علاقات بناءة مع شعبه، لو لا احتلال السعودية العسكري للبحرين.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة المنار (1 مارس/آذار 2017) اعتبر عبداللهيان أن حكام البحرين "ليس لديهم أي قدرة على اتخاذ القرارات، وهم بالكامل تحت سيطرة وهيمنة السعوديون".

وانتقد عبداللهيان بريطانيا التي قال أنها تلعب دوراً غير بناء، مضيفاً أنها تدعم سياسة القمع في البحرين، على حد قوله.