مساعد وزير الخارجية البحريني يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في جنيف

2017-03-02 - 12:03 م

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين أن مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله الدوسري، التقى مساء أمس الأربعاء 1 مارس/آذار 2017 بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي سكوت بسبي في جنيف، على هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ووفق الوكالة فإن الاجتماع قدم فيه الدوسري "عرضاً للمنجزات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان والتحديات التي تسعى البحرين للتغلب عليها لحماية وتعزيز منجزاتها في مجال حقوق الإنسان، امتثالاً للمشروع الإصلاحي للملك، وبرنامج عمل الحكومة (2015 - 2018)".

وقالت الوكالة أن المسؤول الأمريكي أشاهد "بالتطور اللافت للبحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيداً بما حققته من إنجازات في هذا المجال".