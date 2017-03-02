السجن 5 سنوات لمتهمين بحرق إطارات ووضع قنبلة وهمية في عالي

2017-03-02 - 12:08 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 5 سنوات على متهمين بوضع هيكل محاك لاشكال المتفجرات وحرق إطارات في منطقة عالي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة للمتهمين انهما في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 وضعا وآخرون مجهولون نموذجا محاكيا لأشكال المتفجرات، تنفيذا لغرض إرهابي، كما أشعلا عمدا حريقا في الإطارات، وحازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال.

وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين مجهولين وعند السابعة والنصف من صباح يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ووضعوا إطارات وأضرموا فيها النيران، ووضعوا بجوارها هيكلا محاكيا للمتفجرات ولاذوا بالفرار.

وتبين أن النموذج الوهمي اسطوانة غاز خاصة بتنقية المياه، وجالون بلاستيك مصبوغا باللون الأسود و«فلتر» مياه وهاتف بلاكبيري اسود.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق التحريات، حيث اعترف المتهم الأول بما أسند إليه خلال التحقيقات.