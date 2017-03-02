» أخبار
تأييد السجن 3 سنوات لمدرس متهم بإيواء 3 مطلوبين على ذمة قضايا سياسية
مسيرة تضامنية مع آية الله قاسم في سترة الخارجية (27 فبراير 2017)
2017-03-02 - 12:27 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، سجن مدرس 3 سنوات بقضية إخفاء 3 محكومين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بالسجن 3 سنوات لمدرس ورجل دين بقضية إخفاء 3 محكومين.
وأدانت المحكمة المتهمين، لأنهما في غضون 2013، المتهم الأول أخفى بنفسه المحكوم عليهم (3 أشخاص).
وتزعم السلطات أن المتهم الثاني (رجل الدين) والمتواجد خارج البحرين طلب من المتهم الأول (مدرس) استئجار شقة لإيواء المحكوم عليهم (3 أشخاص) بالسجن لمدة 10 سنوات.
فقام المتهم باستئجار شقة بمنطقة سترة بقيمة إيجارية قدرها 200 دينار كان يرسلها له المتهم الثاني، وقام بإخفائهم فيها لنحو 5 أشهر.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-03-02هيومن رايتس ووتش ومنظمات دولية في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان: على الدول الأعضاء إصدار بيان مشترك عن البحرين
- 2017-03-02السجن 3 و5 سنوات لثلاثة متهمين بالتجمهر في رأس الرمان
- 2017-03-02السجن 5 سنوات لمتهمين بحرق إطارات ووضع قنبلة وهمية في عالي
- 2017-03-02مساعد وزير الخارجية البحريني يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في جنيف
- 2017-03-01رئيس الوزراء وولي العهد يعرضان نتائج زياراتهما الخليجية على الملك
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus