السجن 3 و5 سنوات لثلاثة متهمين بالتجمهر في رأس الرمان

2017-03-02 - 12:31 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بحبس متهمين لمدة 3 سنوات، كما عاقبت المتهم الثالث بسجنه لمدة 5 سنوات وبإلزامهم بالتضامن بسداد مبلغ 519 دينار قيمة التلفيات بقضية حرق سيارة وتجمهر وشغب براس الرمان

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن المتهمين الأول والثاني بلغا 15 سنة ولم يتجاوزا 18 من عمرهما بعد، الأمر الذي ينطبق عليهما العذر المخفف المبين بالمادتين 70 و71 عقوبات.

وأدانت المحكمة متهمين لأنهما في ليلة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، أشعلوا وآخرين عمداً حريقاً في سيارة مملوكة للمجني عليها الفلبينية كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وعرضوا عمداً وآخرين سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر بعد أن أضرموا النار في المنقولات بعد وضعها على الطريق العام وذلك بغرض إحداث ربكة في حركة السير ومنع العامة من المرور، كما أتلفوا وآخرين عمداً السيارة المملوكة لشركة تجارية، وأنهم اشتركوا وآخرين في تجمهر عنف، وحازوا مولوتوف.