تأييد سجن 3 مستأنفين 5 سنوات بتهمة وضع قنبلة وهمية في توبلي

تظاهرة تضامنية مع آية الله قاسم في توبلي (26 فبراير 2017)

2017-03-03 - 12:02 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم بسجن 3 مستأنفين 5 سنوات عن تهمة وضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات على الشارع العام بمنطقة توبلي.

وكانت محكمة أول درجة أدانت 6 متهمين بالواقعة بسجن 3 لمدة 5 سنوات والحبس 3 سنوات لثلاثة آخرين، ومصادرة المضبوطات، فطعن على الحكم ثلاثة من المدانين بعقوبة السجن.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم وضعوا وآخرين مجهولين نموذجاً محاكياً لشكل المتفجرات في الطريق العام وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق غرضهم، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.