2017-03-03 - 12:13 م

مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر يوسف بوحردان، حكمها بحبس بحريني من ذوي الاحتياجات الخاصة (36سنة)، وقضت بسجنه 6 أشهر لضربه شرطي خلال قيامه بعمله لتنفيذ أمر القبض على شقيقه المطلوب.

واستعانت المحكمة خلال نظرها الدعوى بأحد موظفي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المختص بلغة الإشارة كون المتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة (أصم وأبكم)، وتليت التهمة على المتهم وتمت ترجمتها للغة الإشارة وقد أنكرها.

وتزعم السلطات أنه حال قيام الشرطي المدعي، وآخرين في 10 يوليو/تموز 2016، بتنفيذ أمر القبض على شخص مطلوب في إحدى القضايا، بأن طرق الباب وفتحت الباب سيدة فأعلمها بمهمته فأذنت له بالتفتيش. وأثناء ذلك فوجئ الشرطي بضربه ولكمه من قبل شقيق المطلوب، وحال محاولته كفه عن أفعاله سقط الشرطي على الأرض من جراء مقاومته، وسقط المتهم فوق رجله اليمنى ما سبب له ألماً شديداً، وتمكنت القوة المرافقة له من السيطرة على الموقف.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة فقضت بحبسه 6 أشهر فقط.