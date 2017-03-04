عائلة المعتقل إبراهيم مشكور تطالب بالإفراج المؤقت عنه لحضور عزاء والدته

2017-03-04 - 2:17 م

مرآة البحرين: طالبت عائلة المعتقل السياسي إبراهيم مشكور من بلدة أبوقوة، السلطات البحرينية بالإفراج المؤقت عنه لحضور عزاء والدته، التي وافتها المنية اليوم السبت 4 مارس/آذار 2017.

مشكور الذي اعتقل في 1 سبتمبر/أيلول 2014، كان قد عانى من تعسف السلطات الأمنية، حيث تم منعه في ديسمبر/كانون الأول 2014 من حضور عزاء والده، وهو ما كان محل إدانة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة.

يقضي المعتقل مشكور حالياً عقوبة السجن 5 سنوات وإسقاط الجنسية، بسبب نشاطه المعارض.