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عائلة المعتقل إبراهيم مشكور تطالب بالإفراج المؤقت عنه لحضور عزاء والدته

منعت السلطات المعتقل إبراهيم مشكور من المشاركة في عزاء والده في ديسمبر 2014
منعت السلطات المعتقل إبراهيم مشكور من المشاركة في عزاء والده في ديسمبر 2014

2017-03-04 - 2:17 م

مرآة البحرين: طالبت عائلة المعتقل السياسي إبراهيم مشكور من بلدة أبوقوة، السلطات البحرينية بالإفراج المؤقت عنه لحضور عزاء والدته، التي وافتها المنية اليوم السبت 4 مارس/آذار 2017.

مشكور الذي اعتقل في 1 سبتمبر/أيلول 2014، كان قد عانى من تعسف السلطات الأمنية، حيث تم منعه في ديسمبر/كانون الأول 2014 من حضور عزاء والده، وهو ما كان محل إدانة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة.

يقضي المعتقل مشكور حالياً عقوبة السجن 5 سنوات وإسقاط الجنسية، بسبب نشاطه المعارض.

 

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