» أخبار
عائلة المعتقل إبراهيم مشكور تطالب بالإفراج المؤقت عنه لحضور عزاء والدته
منعت السلطات المعتقل إبراهيم مشكور من المشاركة في عزاء والده في ديسمبر 2014
2017-03-04 - 2:17 م
مرآة البحرين: طالبت عائلة المعتقل السياسي إبراهيم مشكور من بلدة أبوقوة، السلطات البحرينية بالإفراج المؤقت عنه لحضور عزاء والدته، التي وافتها المنية اليوم السبت 4 مارس/آذار 2017.
مشكور الذي اعتقل في 1 سبتمبر/أيلول 2014، كان قد عانى من تعسف السلطات الأمنية، حيث تم منعه في ديسمبر/كانون الأول 2014 من حضور عزاء والده، وهو ما كان محل إدانة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة.
يقضي المعتقل مشكور حالياً عقوبة السجن 5 سنوات وإسقاط الجنسية، بسبب نشاطه المعارض.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-03-04حجز قضية القيادي الوفاقي الشيخ حسن عيسى للحكم في 29 مارس
- 2017-03-03وفاة خالد الوزان أبرز الضباط المتورطين بقتل عدد من الشهداء وتعذيب المئات من النشطاء
- 2017-03-03براين دولي: ترامب افتتح عهده بالاعتداء على حقوق الإنسان... اسألوا النشطاء البحرينيين عن ذلك
- 2017-03-03السجن 6 أشهر لبحريني من ذوي الاحتياجات الخاصة بتهمة "ضرب شرطي"
- 2017-03-03تأييد سجن 3 مستأنفين 5 سنوات بتهمة وضع قنبلة وهمية في توبلي
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus