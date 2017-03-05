التضخم في البحرين يرتفع بنسبة 0.8% في يناير الماضي

2017-03-05 - 9:19 ص

مرآة البحرين: نشرت صحيفة النبأ الأسبوعية التابعة لتيار الإخوان المسلمين في البحرين، خبراً قالت فيه إن بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي، أظهرت ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مملكة البحرين خلال شهر يناير 2017، بنسبة 0.8% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وذكرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 127 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بـ126 نقطة في يناير 2015.

ووفقاً لبيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق والتي تشكل 24% من إنفاق المستهلكين بنسبة 3%، وزادت أسعار النقل بنسبة 15%.

وفي المقابل تراجعت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية والتي تشكل نسبة 16% من إنفاق المستهلكين إلى نسبة 2.3%.

ووفق بيانات الهيئة ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة مع ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.