ولي العهد يصل للدوحة بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء لها

2017-03-05 - 2:15 م

مرآة البحرين: وصل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة إلى دولة قطر في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتأتي هذه الزيارة في ظل معلومات عن بحث النظام البحريني عن مساعدات مالية بعد الوضع السيء للاقتصاد البحريني.

ولدى وصول ولي العهد يرافقه الممثل الشخصي للملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ناصر بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق من الوزراء وكبار المسئولين، كان نائب الأمير بدولة قطر عبدالله بن حمد بن آل ثاني في مقدمة مستقبلي ولي العهد، ووزير الثقافة والرياضة رئيس بعثة الشرف صالح غانم العلي.

وأدلى ولي العهد لدى وصوله قطر بتصريح قال فيه:"إن علاقاتنا مع قطر الشقيقة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية عبر الأجيال، وهي تتكامل مع أطر العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك. وتأتي هذه الزيارة في ضوء حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تعزيز العمل المشترك مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلتبادل الزيارات بين الأخوة أثر محوري في تعزيز التعاون والتنسيق على كافة الصعد السياسية والتنموية والاقتصادية وكذلك صوغ التفاهمات حول سبل التعامل الفاعلة مع أي تحديات أو ظروف تمر بالمنطقة".

مضيفًا "كما أن قيامي بهذه الزيارة بعد عدة أيام من زيارة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، للدوحة تأكيد على علاقاتنا الوطيدة والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق لما فيه صالح بلدينا وشعبينا ودعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ويضم الوفد الرسمي المرافق لولي العهد: ناصر بن حمد آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة، وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، رئيس ديوان ولي العهد خليفة بن دعيج آل خليفة، السكرتير الخاص لولي العهد عبدالله بن عيسى آل خليفة، المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد عمرو الرميحي، مستشار شئون الإعلام بديوان سمو ولي العهد عيسى عبدالرحمن الحمادي، المدير التنفيذي للمراسم بديوان سمو ولي العهد عصام عبدالعزيز الجاسم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين بدولة قطر ناصر فارس القطامي.