2017-03-05 - 10:50 م

مرآة البحرين: أوقفت السلطات البحرينية الأحد (5 مارس/ آذار 2017) الحاج مجيد عبدالله وذلك بعد مشاركته العشرات في اعتصام أمام مبنى التظلمات، احتجاجا على التضييق الذي تمارسه سلطات سجن جو بحق أبنائهم المعتقلين.

واستدعت شرطة الحورة الحاج مجيد، المعروف باسم الحاج صمود، للتحقيق قبل أن تقوم بإيقافه.

واستنكر الأهالي سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في السجن المركزي، معربين عن رفضهم لتقليل ساعات الزيارة من 4 ساعات في الشهر إلى ساعة واحدة فقط مقسمة إلى زيارتين، فضلا عن حرمانهم من الاتصال بعوائلهم.

وشكى معتقلون في جو من تدهور الأوضاع في السجن منذ أن قامت السلطات بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشهداء عباس السميع، علي السنكيس وسامي مشيمع.